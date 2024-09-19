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Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 19 сентября 2024, 20:12
Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

В Нидерландах до 20 сентября продолжаются учения под эгидой Североатлантического Альянса по испытанию систем противодействия беспилотникам, в которых впервые приняли участие представители Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО

Детали: В ежегодных учениях НАТО по технической совместимости систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS TIE) приняли участие более 450 человек из 19 стран – членов НАТО и трех стран-партнеров.

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"Было испытано более 60 систем и технологий противодействия беспилотникам, таких как датчики, системы наведения беспилотников на беспилотники, глушилки и киберперехватчики, в реальных условиях", – отметили в Альянсе.

Там добавили, что непосредственное участие Украины в учениях является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества Украина-НАТО, одобренной сторонами на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

"Такие учения, как C-UAS TIE, предоставляют уникальную возможность для совместного решения насущных проблем, таких как автономность и оперативная совместимость беспилотников, а также для изучения боевого опыта Украины в борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

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Интеграция технологий противодействия беспилотникам в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО является важной для усиления сил и средств сдерживания и обороны Альянса.

Учения Альянса проходят на фоне нескольких инцидентов с проникновением российских беспилотников в воздушное пространство его государств-членов.

Министры обороны Румынии, Польши и Латвии накануне призвали союзников к немедленному введению модели ротации ПВО НАТО, а также усилению деятельности НАТО по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге альянса.

НАТОУкраинабеспилотники
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