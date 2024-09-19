На прикордонні Сумщини армія РФ поранила трьох людей
Четвер, 19 вересня 2024, 22:36
Армія Росії 19 вересня поранила трьох цивільних людей у Середино-Будській громаді.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (7 вибухів). Внаслідок обстрілу 3 цивільні особи отримали поранення.
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Деталі: Загалом протягом дня росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 141 вибух.
Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.
Що передувало:
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- Росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по геріатричному пансіонату в Сумах. 70-річна жінка загинула, ще 14 людей поранені.
- Згодом рятувальники повідомили, що з пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 147 осіб.