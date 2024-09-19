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На границе Сумской области армия РФ ранила трех человек

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 сентября 2024, 22:36
На границе Сумской области армия РФ ранила трех человек
Середино-Будская громада на карте GoogleMaps

Армия России 19 сентября ранила трех гражданских людей в Середино-Будской общине.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Середино-Будская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов). В результате обстрела 3 гражданских лица получили ранения.

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Детали: Всего в течение дня россияне совершили 63 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 141 взрыв.

Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская громады.

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