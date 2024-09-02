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Повістка як помста журналісту "Слідства.інфо": Розслідування триває, підозри не вручені

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукПонеділок, 2 вересня 2024, 10:39
Повістка як помста журналісту Слідства.інфо: Розслідування триває, підозри не вручені
Скриншот з відео slidstvo.info

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо інциденту за участі працівників ТЦК, які намагалися вручити повістку журналісту "Слідство.інфо" після розслідування про статки родини ексголови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, триває, підозри фігурантам справи наразі не вручені.

Джерело: відповідь Офісу генерального прокурора на запит "Української правди", оприлюднена в статті "Війна все спише? Як правоохоронці (не)карають працівників ТЦК за перевищення повноважень"

Дослівно з відповіді на запит: "На даний час досудове розслідування триває, процесуальне рішення у порядку статті 278 КПК України  (вручення письмового повідомлення про підозру – УП) не приймалося".

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Деталі: Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора.

 
Джерело: "Українська правда"

Передісторія

  • Навесні 2024 року журналісти-розслідувачі "Слідство.інфо" знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартиру, придбану у грудні 2023-го за понад 20 мільйонів гривень. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за житло сплатили 12,8 мільйона гривень.
  • Через кілька днів після публікації розслідування редакція "Слідство.Інфо" оприлюднила матеріал про те, що 1 квітня в Оболонському районі Києва до журналіста Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Із представниками ТЦК був Олексій Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і наближений до Вітюка.
  • В Офісі генпрокурора 8 квітня повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом впливу службової особи з використанням свого службового становища на журналіста з метою перешкоджанню виконанню ним професійних обов’язків.

ТЦКЗМІОфіс генпрокурора
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