Повістка як помста журналісту "Слідства.інфо": Розслідування триває, підозри не вручені

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо інциденту за участі працівників ТЦК, які намагалися вручити повістку журналісту "Слідство.інфо" після розслідування про статки родини ексголови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, триває, підозри фігурантам справи наразі не вручені.

Джерело: відповідь Офісу генерального прокурора на запит "Української правди", оприлюднена в статті "Війна все спише? Як правоохоронці (не)карають працівників ТЦК за перевищення повноважень"

Дослівно з відповіді на запит: "На даний час досудове розслідування триває, процесуальне рішення у порядку статті 278 КПК України (вручення письмового повідомлення про підозру – УП) не приймалося".

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Деталі: Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора.

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