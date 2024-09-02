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Україна вперше застосувала свою ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі в Криму у серпні – УП

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 12:01
Україна вперше застосувала свою ракету-дрон Паляниця по військовій цілі в Криму у серпні – УП
скриншот

Сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова в серпні цього року.

Джерело: відеопроєкт УП "Оборонcast", джерела "Української правди"

Пряма мова журналіста Романа Романюка: "На День Незалежності президент Зеленський заявив на весь світ, що Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця". Всім було дуже цікаво, що ж було вражено цим дроном.

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Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була "Паляницею" уражена".

Деталі: У рубриці "Я вражений", де ведучі Роман Романюк та Богдан Мірошниченко згадують найбільш резонансні випадки ураження об’єктів ворога українською зброєю, цього разу йшлося про уражені дронами російські нафтобази, знищений ракетами "Нептун" пором у порту "Кавказ" та те, де вперше була застосована українська "Паляниця".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 24 серпня повідомив, що українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".
  • Глава держави заявив, що українські нові збройні рішення, зокрема ракета "Паляниця", про перше застосування якої він повідомляв раніше, є реальним способом для України діяти, поки партнери "гальмують" із прийняттям рішень.
  • Розробку української далекобійної ракети-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 року, в межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеродромів.
  • Зеленський також закликав друзів України тиснути на союзників для надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території РФ.

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