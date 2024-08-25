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Зеленський опублікував деталі про українську ракету-дрон "Паляниця"

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 09:15
Зеленський опублікував деталі про українську ракету-дрон Паляниця
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Розробку української далекобійної ракети-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 року, в межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеродромів.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах.

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Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.

Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня".

Деталі: У відео, яке опублікував президент, відзначають, що один із найефективніших способів протистояти російським ракетним обстрілам - бити по носіях цього озброєння - російських військових аеродромах.

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Однак, союзники не дозволяють використовувати для цього своє озброєння.

Тож Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро і провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі і "Паляниця" це перший результат цих зусиль.

Майже вся інформація про ракету засекречена. В межах дії ракети-дрону два десятки російських військових аеродромів.

 
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Розробку завершили всього за 1,5 року.

"Паляниця" буде запускатися із наземної платформи. Двигун – турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижча аналогів і робота щодо здешевлення та збільшення виробництва триває.

У відео йдеться, що задача "Паляниці" – "захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території".

Нагадаємо:

  • Зеленський повідомив, що 24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що українські нові збройні рішення, зокрема ракета "Паляниця", про перше застосування якої він повідомляв раніше, є реальним способом для України діяти, поки партнери "гальмують" із прийняттям рішень.
  • Він також закликав друзів України тиснути на союзників для надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території РФ.

зброяЗбройні силиракетний ударЗеленський
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