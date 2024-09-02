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В Повітряних силах уточнили, куди саме били окупанти 2 вересня

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 12:41
В Повітряних силах уточнили, куди саме били окупанти 2 вересня
ліквідація наслідків атаки РФ по Києву 2 вересня. фото ДСНС

Основним напрямком комбінованого ракетного удару РФ в ніч на 2 вересня 2024 року був Київ, майже всі ворожі цілі знищила протиповітряна оборона.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Основний удар ракетами різних типів – балістичними ("Іскандер-М" або KN-23 –ред.) і крилатими Х-101 – ворог спрямував по столиці. Характер цієї атаки нагадував удар по Києву 8 липня 2024-го, коли ціллю ворога стала дитяча лікарня Охматдит. Тоді противник так само застосував ракети різних типів з різних напрямків саме по столиці. Цього разу атака було меншою за кількістю засобів повітряного нападу і ППО забезпечила непоганий результат, майже всі ракети збито."

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Деталі: У Повітряних силах при цьому нагадали, що, навіть збиті ракети можуть завдавати серйозної шкоди та становлять загрозу життю та здоров’ю людей, вкотре наголосивши, що під час бойової роботи ППО потрібно йти в укриття.

Дослівно: "Звісно, жодна ППО у світі не може показувати 100% результат, особливо при атаках "балістикою". На жаль, внаслідок ракетного удару цієї ночі також постраждали Суми та Харків – фактично прифронтові міста. Тому нам необхідно посилюватися, нарощувати засоби протиповітряної оборони, здатні збивати ракети різних типів по всій території України".

Що передувало: В ніч на 2 вересня РФ використала для удару по Україні 58 повітряних засобів – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА, ППО ліквідувала 22 ракети РФ різного типу і 20 "Шахедів".

ВІДЕО ДНЯ

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

В результаті російського ракетного удару 2 вересня три людини постраждали, горіли 4 авто, котельня, підприємство, нежитлові будівлі у 3 районах Києва.

ракетний ударКиїввійнаППО
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