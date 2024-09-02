Рада невдовзі розгляне законопроєкт про утвердження Сил безпілотних систем – Костенко

Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт, який утверджує існування Сил безпілотних систем: парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав цей документ.

Джерело: секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Всі роди військ, які існують у ЗСУ, закріплені на законодавчому рівні. Сили безпілотних систем створені, але парламент ще не ухвалив відповідний закон, тому розвивати їх дуже складно. Сьогодні (2 вересня – ред.) комітет підтримав проєкт закону про їх офіційне створення. Днями Верховна Рада проголосує за цей документ".

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