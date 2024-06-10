Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ
Понеділок, 10 червня 2024, 21:53
Заступника Головнокомандувача Збройних Сил України Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України".
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Що передувало:
- Вадим Сухаревський – перший український військовий, який відкрив вогонь по російських окупантах 13 квітня 2014 року – по російській диверсійній групі із загону ФСБ "Крим", яка обстріляла співробітників СБУ під Слов'янськом.
- 10 лютого Сухаревський став заступником головкома Олександра Сирського. Його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів.
- Кабінет міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.