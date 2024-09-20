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У російському Підмосков’ї – масштабна пожежа

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 вересня 2024, 00:58
У російському Підмосков’ї – масштабна пожежа
скриншот відео

У Підмосков’ї РФ – масштабна пожежа на складі, вогонь охопив понад 5 тисяч квадратних метрів.

Джерело: МНС РФ, telegram-канали

Деталі: Зазначається, що масштабна пожежа трапилася в підмосковному Видному: горить склад у селі Апаринки на площі понад 5000 квадратних метрів. Вогонь швидко поширюється і може перейти на сусідні будівлі.

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За інформацією telegram-каналу SHOT, загоряння почалося близько 12 години ночі.

На складі, за попередніми даними, зберігалася текстильна продукція однієї з фабрик – подушки, ковдри, матраци тощо.

У МНС уже повідомили, що нарощують сили і техніку для гасіння пожежі, інформації про постраждалих поки що не було.

Росіяпожежа
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