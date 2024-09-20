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В российском Подмосковье – масштабный пожар

Ольга ГлущенкоПятница, 20 сентября 2024, 00:58
В российском Подмосковье – масштабный пожар
скриншот видео

В Подмосковье РФ – масштабный пожар на складе, огонь охватил более 5 тысяч квадратных метров.

Источник: МЧС РФ, telegram-каналы

Детали: Отмечается, что масштабный пожар случился в подмосковном Видном: горит склад в деревне Апаринки на площади более 5000 квадратных метров. Огонь быстро распространяется и может перейти на соседние здания.

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По информации telegram-канала SHOT, возгорание началось около 12 часов ночи.

На складе, по предварительным данным, хранилась текстильная продукция одной из фабрик - подушки, одеяла, матрасы и тому подобное.

В МЧС уже сообщили, что наращивают силы и технику для тушения пожара, информации о пострадавших пока не было.

Росcияпожар
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