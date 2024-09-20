Зеленський запровадив нові санкції проти РФ, Ірану і Китаю

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, запровадивши нові санкції проти шістьох фізичних і понад 40 юридичних осіб з Ірану, Китаю та Росії.

Джерело: укази президента №638 і №639

Деталі: Указом №638 санкції запроваджені проти шістьох громадян, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану і Китаю терміном на 10 років.

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Наступним указом №639 запроваджені санкції проти двох підприємств: російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк" і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

В обох указах зазначається, що МЗС України повинне поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.