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Зеленский ввел новые санкции против РФ, Ирана и Китая

Ольга ГлущенкоПятница, 20 сентября 2024, 02:34
Зеленский ввел новые санкции против РФ, Ирана и Китая
Зеленский. фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, введя новые санкции против шестерых физических и более 40 юридических лиц из Ирана, Китая и России.

Источник: указы президента №638 и №639

Детали: Указом №638 санкции введены против шестерых граждан, а также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и Китая сроком на 10 лет.

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Следующим указом №639 введены санкции против двух предприятий: российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

В обоих указах отмечается, что МИД Украины должен проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

санкцииРосcияКитайИран
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