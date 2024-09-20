На Хмельниччині було чути звуки вибухів – ЗМІ

Вночі 20 вересня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 01:04, було чути звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Хмельницький

Деталі: Суспільне повідомило, що на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.

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Сигнал повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунав о 00:01. Під час оголошеної повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів.

О 5:18 Суспільне повідомило про вибух у Хмельницькому.