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На Хмельниччині було чути звуки вибухів – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 вересня 2024, 02:58
На Хмельниччині було чути звуки вибухів – ЗМІ
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Вночі 20 вересня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 01:04, було чути звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Хмельницький

Деталі: Суспільне повідомило, що на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.

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Сигнал повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунав о 00:01. Під час оголошеної повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів.

О 5:18 Суспільне повідомило про вибух у Хмельницькому.

Хмельниччинавибухбезпілотники
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