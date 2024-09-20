В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов – СМИ

Ночью 20 сентября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги, которая началась в 01:04, были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Хмельницкий

Детали: Суспільне сообщило, что в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

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Сигнал воздушной тревоги в Хмельницкой области прозвучал в 00:01. Во время объявленной воздушной тревоги местные жители слышали звуки взрывов.

В 5:18 Суспільне сообщило о взрыве в Хмельницком.