В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов – СМИ
Пятница, 20 сентября 2024, 02:58
Ночью 20 сентября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги, которая началась в 01:04, были слышны звуки взрывов.
Источник: Суспільне Хмельницкий
Детали: Суспільне сообщило, что в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
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Сигнал воздушной тревоги в Хмельницкой области прозвучал в 00:01. Во время объявленной воздушной тревоги местные жители слышали звуки взрывов.
В 5:18 Суспільне сообщило о взрыве в Хмельницком.