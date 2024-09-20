Росіяни атакували понад 60 разів Курахівський напрямок: на фронті 226 бойових зіткнення

Минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 226 бойових зіткнення, російські війська найактивніше штурмували Покровський і Курахівський напрямки, де захисники відбили 41 та 63 атаки агресора.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

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На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Загалом відбулось вісім боєзіткнень.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Курдюмівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродіки та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 63 атаки біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Шість атак росіян не мали успіху в районах П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки

На Придніпровському напрямку відбулося три боєвих зіткнення з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бомбардувати власну територію. За минулу добу російські літаки завдали вісімнадцять авіударів, скинувши при цьому 27 КАБів.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.