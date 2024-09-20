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Россияне атаковали более 60 раз Кураховское направление: на фронте 226 боевых столкновений

Станислав ПогориловПятница, 20 сентября 2024, 08:29
Россияне атаковали более 60 раз Кураховское направление: на фронте 226 боевых столкновений
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 226 боевых столкновения, российские войска активно штурмовали Покровское и Кураховское направления, где защитники отбили 41 и 63 атаки агрессора.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

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На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего состоялось восемь боестолкновений.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Курдюмовки и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродики и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 63 атаки у Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Шесть атак россиян не имели успеха в районах Пятихаток, Роботино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении произошло три боевых столкновения с врагом в островной зоне дельты Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бомбить собственную территорию. За минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиударов, сбросив при этом 27 КАБов.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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