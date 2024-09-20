Президентка Єврокомісії приїхала в Україну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва вранці 20 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост політика у соцмережі X (Twitter)

Пряма мова фон дер Ляєн: "Скоро починається опалювальний сезон, а Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі. Ми допоможемо Україні у її сміливих зусиллях. Я приїхала, щоб обговорити підтримку Європи: від приготувань до зими до оборони, від процесу вступу до ЄС до прогресу у питанні позик від G7".

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Деталі: Президентка Єврокомісії опублікувала фото з київського вокзалу. Поруч з нею була посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Фон дер Ляєн нагадала, що це вже восьмий її приїзд до Києва.

На відміну від більшості візитів західних посадовців під час повномасштабної війни, цього разу поїздку анонсували заздалегідь.

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Передісторія:

19 вересня фон дер Ляєн на спеціальній пресконференції розкрила плани ЄС щодо "енергетичної" підтримки України перед наближенням зими.

На ці заходи виділяють 160 млн євро, вони включатимуть ремонт пошкоджених обстрілами об’єктів генерації, підтримку імпортом з Європи та розвиток малої генерації. Відновленням пошкоджених об’єктів та імпортом вийде забезпечити приблизно 25% потреби на зиму.

Читайте також інтерв’ю з послом ЄС Матерновою: "Ця зима не буде приємною, особливо у Києві, Харкові та Одесі. Але ми готуємо допомогу"