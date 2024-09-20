Президент Еврокомиссии приехала в Украину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев утром 20 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в соцсети X (Twitter)

Прямая речь фон дер Ляйен: "Скоро начинается отопительный сезон, а Россия продолжает бить по энергетической инфраструктуре. Мы поможем Украине в ее смелых усилиях. Я приехала, чтобы обсудить поддержку Европы: от приготовлений к зиме до обороны, от процесса вступления в ЕС до прогресса в вопросе займов от G7".

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Детали: Президент Еврокомиссии опубликовала фото с киевского вокзала. Рядом с ней была посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Фон дер Ляйен напомнила, что это уже восьмой ее приезд в Киев.

В отличие от большинства визитов западных чиновников во время полномасштабной войны, на этот раз поездку анонсировали заранее.

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Предыстория:

19 сентября фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции раскрыла планы ЕС по "энергетической" поддержке Украины перед приближением зимы.

На эти меры выделяют 160 млн евро, они будут включать ремонт поврежденных обстрелами объектов генерации, поддержку импортом из Европы и развитие малой генерации. Восстановлением поврежденных объектов и импортом получится обеспечить примерно 25% потребностей на зиму.

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