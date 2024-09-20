В ніч на 20 вересня ППО ліквідувала 61 "Шахед" та керовану авіаційну ракету РФ

У ніч на 20 вересня російські окупанти атакували Україну кількома ракетами та запустили сім десятків дронів камікадзе, протиповітряна оборона знищила 61 ворожий БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Росіяни атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ).

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Повітряники вказують, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою було збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

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Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.