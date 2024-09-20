Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

В ночь на 20 сентября ПВО ликвидировала 61 "Шахед" и управляемую авиационную ракету РФ

Валентина РоманенкоПятница, 20 сентября 2024, 09:59
В ночь на 20 сентября ПВО ликвидировала 61 Шахед и управляемую авиационную ракету РФ
иллюстративное фото ВСУ

В ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали Украину несколькими ракетами и запустили семь десятков дронов камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 61 вражеский БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Россияне атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровскую - управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 70-ю ударными БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - РФ).

Реклама:

Воздушные силы указывают, что к отражению нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Сообщается, что в результате противовоздушного боя был сбит 61 ударный БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

РЕКЛАМА:

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
Последние новости
22:06
Россияне запустили "Шахеды" с севера
21:59
Премьер Польши: Во время ликвидации последствий наводнений ни один бобер не пострадал
21:35
Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира
21:34
Международный союз биатлонистов сохранит отстранение россиян и белорусов на сезон 2024/25
21:28
Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией, потому что "мир не черно-белый"
21:16
фотоТоп-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в миллион гривен
20:58
Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне
20:39
FT: В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах
20:25
Футбол"Карпаты" в домашнем поединке уступили "Полесью" в матче 8 тура УПЛ
20:20
У Зеленского говорят, что США восприняли План победы "с огромной заинтересованностью"
Все новости...
Реклама:
Реклама: