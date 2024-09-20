В ночь на 20 сентября ПВО ликвидировала 61 "Шахед" и управляемую авиационную ракету РФ

В ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали Украину несколькими ракетами и запустили семь десятков дронов камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 61 вражеский БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Россияне атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровскую - управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 70-ю ударными БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - РФ).

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Воздушные силы указывают, что к отражению нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Сообщается, что в результате противовоздушного боя был сбит 61 ударный БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

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Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.