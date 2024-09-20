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"Нікого не видворятимуть": У ЄС кажуть, що не будуть примусово повертати чоловіків в Україну

Марія Ємець, Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 вересня 2024, 10:25
Нікого не видворятимуть: У ЄС кажуть, що не будуть примусово повертати чоловіків в Україну
Ілва Йоганссон. Фото - Getty Images

У Єврокомісії заявили, що громадян України чоловічої статі призовного віку не виселятимуть з території Європейського Союзу примусово.

Джерело: єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда"

Деталі: Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.

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"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист", – зазначила Йоганссон.

На уточнююче запитання "Радіо Свобода", чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– наголосила вона.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку, щоб заохотити їх повертатися в Україну. 

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга, що виступав разом із ним на панельній дискусії, висловив підтримку цій ідеї. 

Міністр оборони Естонії у коментарях на цю тему казав, що Таллінн співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти", але що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків.

ЄСмобілізація
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