Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

"Никого не будут выдворять": В ЕС говорят, что не будут принудительно возвращать мужчин в Украину

Мария Емец, Татьяна ОлейникПятница, 20 сентября 2024, 10:25
Никого не будут выдворять: В ЕС говорят, что не будут принудительно возвращать мужчин в Украину
Ильва Йоханссон. Фото - Getty Images

В Еврокомиссии заявили, что граждан Украины мужского пола призывного возраста не будут выселять с территории Европейского Союза принудительно.

Источник: еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда"

Детали: Она пояснила, что ЕС не может применять дифференцированный подход к украинским гражданам, которые оформили временную защиту в Европе, на основе их возраста, пола и воинского долга.

Реклама:

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите", – отметила Йоханссон.

На уточняющий вопрос "Радио Свобода", мог ли бы ЕС помочь Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выдворять из ЕС", – подчеркнула она.

РЕКЛАМА:

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны пересмотреть подходы к поддержке украинцев-мужчин мобилизационного возраста, чтобы поощрить их возвращаться в Украину.

Глава украинского МИД Андрей Сибига, выступавший вместе с ним на панельной дискуссии, выразил поддержку этой идее.

Министр обороны Эстонии в комментариях на эту тему говорил, что Таллинн сотрудничает с украинским правительством и "проверяет, что говорит об этом международное право и как мы можем действовать", но что Украина делает ставку на добровольное возвращение мужчин.

ЕСмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
ЕС
ЕС призвал выполнять ордера на арест Путина и его приспешников, которые были выданы МУС
Юрий Андрухович: Я видел Москву в состоянии абсолютного коллапса и это вызывало злорадство
В ЕС говорят об ускоренной интеграции Украины для вступления – Стефанишина
Последние новости
22:06
Россияне запустили "Шахеды" с севера
21:59
Премьер Польши: Во время ликвидации последствий наводнений ни один бобер не пострадал
21:35
Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира
21:34
Международный союз биатлонистов сохранит отстранение россиян и белорусов на сезон 2024/25
21:28
Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией, потому что "мир не черно-белый"
21:16
фотоТоп-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в миллион гривен
20:58
Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне
20:39
FT: В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах
20:25
Футбол"Карпаты" в домашнем поединке уступили "Полесью" в матче 8 тура УПЛ
20:20
У Зеленского говорят, что США восприняли План победы "с огромной заинтересованностью"
Все новости...
Реклама:
Реклама: