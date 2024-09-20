"Никого не будут выдворять": В ЕС говорят, что не будут принудительно возвращать мужчин в Украину

В Еврокомиссии заявили, что граждан Украины мужского пола призывного возраста не будут выселять с территории Европейского Союза принудительно.

Источник: еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда"

Детали: Она пояснила, что ЕС не может применять дифференцированный подход к украинским гражданам, которые оформили временную защиту в Европе, на основе их возраста, пола и воинского долга.

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"Это невозможно согласно Директиве о временной защите", – отметила Йоханссон.

На уточняющий вопрос "Радио Свобода", мог ли бы ЕС помочь Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выдворять из ЕС", – подчеркнула она.

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Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны пересмотреть подходы к поддержке украинцев-мужчин мобилизационного возраста, чтобы поощрить их возвращаться в Украину.

Глава украинского МИД Андрей Сибига, выступавший вместе с ним на панельной дискуссии, выразил поддержку этой идее.

Министр обороны Эстонии в комментариях на эту тему говорил, что Таллинн сотрудничает с украинским правительством и "проверяет, что говорит об этом международное право и как мы можем действовать", но что Украина делает ставку на добровольное возвращение мужчин.