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Стан повітря у Києві може покращитися за кілька годин – "Ліси України"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 вересня 2024, 11:03
Стан повітря у Києві може покращитися за кілька годин – Ліси України
фото - "Ліси України"

Фахівці прогнозують покращення стану повітря у Києві через кілька годин.

Джерело: державне підприємство "Ліси України" у Facebook

Дослівно: "Якість повітря суттєво погіршилась, індекс забруднення зріс до 150 пунктів. Рекомендуємо обмежити перебування на вулиці, особливо людям з хронічними захворюваннями. Фахівці прогнозують покращення ситуації через декілька годин".

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Деталі: На підприємстві стверджують, що на їхніх територіях на Київщині всі пожежі ліквідовано: мовляв, смог у столиці виник з інших причин.

Найбільші осередки на цьому тижні були в Іванківській та Вищедубечанській філіях. Загальна площа ліквідованих пожеж склала 202 гектари.

Проте не виключено займання на ділянках інших лісокористувачів поблизу столиці, зазначають у ДП.

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Також зранку 20 вересня працівники Бориспільської філії ДП "Ліси України" виявили нове займання. Причина – робота протиповітряної оборони по ворожих дронах, кажуть "Ліси України".

"Пожежу локалізували на площі 0,10 га. Ситуація під контролем, загрози лісам немає", – додають там.

Керівник генеральний директор державного підприємства "Ліси України" Юрій Болоховець у себе в Facebook додав, що ймовірна причина смогу в Києві — горіння торф'яників на території Деснянської ТГ між Косачівкою та Лошаковою Гутою.

Що передувало: КМДА попередила, що від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.

Київекологія
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