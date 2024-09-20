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Состояние воздуха в Киеве может улучшиться через несколько часов – "Леса Украины"

Валентина РоманенкоПятница, 20 сентября 2024, 11:03
Состояние воздуха в Киеве может улучшиться через несколько часов – Леса Украины
фото - "Ліси України"

Специалисты прогнозируют улучшение состояния воздуха в Киеве через несколько часов.

Источник: государственное предприятие "Леса Украины" в Facebook

Дословно: "Качество воздуха существенно ухудшилось, индекс загрязнения вырос до 150 пунктов. Рекомендуем ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями. Специалисты прогнозируют улучшение ситуации через несколько часов".

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Детали: На предприятии утверждают, что на их территориях на Киевщине все пожары ликвидированы: мол, смог в столице возник по другим причинам.

Крупнейшие очаги на этой неделе были в Иванковском и Вышедубечанском филиалах. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 202 гектара.

Однако не исключено возгорание на участках других лесопользователей вблизи столицы, отмечают в ГП.

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Также утром 20 сентября работники Бориспольского филиала ГП "Леса Украины" обнаружили новое возгорание. Причина - работа противовоздушной обороны по вражеским дронам, говорят "Леса Украины".

"Пожар локализовали на площади 0,10 га. Ситуация под контролем, угрозы лесам нет", - добавляют там.

Руководитель генеральный директор государственного предприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец у себя в Facebook добавил, что вероятная причина смога в Киеве - горение торфяников на территории Деснянской ТГ между Косачевкой и Лошаковой Гутой.

Что предшествовало: КГГА предупредила, что с утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области - слышен сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

Киевэкология
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