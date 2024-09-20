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Російські війська обстріляли село на Харківщині: постраждали двоє людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 вересня 2024, 11:14
Російські війська обстріляли село на Харківщині: постраждали двоє людей
Фото - ДСНС Харківщини

Російська армія вранці 20 вересня обстріляла село Шестакове Чугуївського району на Харківщині. Постраждали двоє чоловіків.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, ДСНС Харківщини

Дослівно: "За даними слідства, 20 вересня близько 8:00 збройні сили РФ обстріляли село Шестакове Чугуївського району.

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Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталась пожежа. Отримали поранення двоє співробітників: чоловіки віком 30 та 34 років".

 
Фото - ДСНС Харківщини
 
Фото - ДСНС Харківщини

Деталі: За попередніми даними, російська армія вдарила по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С".

Харківська областьвійна
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