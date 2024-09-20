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Российские войска обстреляли село в Харьковской области: пострадали два человека

Татьяна ОлейникПятница, 20 сентября 2024, 11:14
Российские войска обстреляли село в Харьковской области: пострадали два человека
Фото - ГСЧС Харьковской области

Российская армия утром 20 сентября обстреляла село Шестаково Чугуевского района Харьковской области. Пострадали двое мужчин.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ГСЧС Харьковской области

Дословно: "По данным следствия, 20 сентября около 8:00 вооруженные силы РФ обстреляли село Шестаково Чугуевского района.

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Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар. Получили ранения двое сотрудников: мужчины в возрасте 30 и 34 лет".

 
Фото - ГСЧС Харьковской области
 
Фото - ГСЧС Харьковской области

Детали: По предварительным данным, российская армия ударила по населенному пункту из РСЗО "Торнадо-С".

Харьковская областьвойна
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