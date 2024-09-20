Российские войска обстреляли село в Харьковской области: пострадали два человека

Российская армия утром 20 сентября обстреляла село Шестаково Чугуевского района Харьковской области. Пострадали двое мужчин.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ГСЧС Харьковской области

Дословно: "По данным следствия, 20 сентября около 8:00 вооруженные силы РФ обстреляли село Шестаково Чугуевского района.

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Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар. Получили ранения двое сотрудников: мужчины в возрасте 30 и 34 лет".

Фото - ГСЧС Харьковской области

Фото - ГСЧС Харьковской области

Детали: По предварительным данным, российская армия ударила по населенному пункту из РСЗО "Торнадо-С".