Российские войска обстреляли село в Харьковской области: пострадали два человека
Пятница, 20 сентября 2024, 11:14
Российская армия утром 20 сентября обстреляла село Шестаково Чугуевского района Харьковской области. Пострадали двое мужчин.
Источник: Харьковская областная прокуратура, ГСЧС Харьковской области
Дословно: "По данным следствия, 20 сентября около 8:00 вооруженные силы РФ обстреляли село Шестаково Чугуевского района.
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Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар. Получили ранения двое сотрудников: мужчины в возрасте 30 и 34 лет".
Детали: По предварительным данным, российская армия ударила по населенному пункту из РСЗО "Торнадо-С".