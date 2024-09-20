На Херсонщині одна людина загинула, ще 5 дістали поранення через російські атаки

У Херсонській області за ранок 20 вересня загинула людина, ще 5 дістали поранення через російські атаки.

Джерело: Херсонська ОВА, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно: "Вночі під ударами окупантів опинилося село Благовіщенське Херсонської громади. Постраждав 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку".

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Деталі: Згодом у Кіндійці через скидання вибухівки з російського дрона дістали вибухові травми і уламкові поранення ніг чоловіки, 62 та 64 роки.

Близько 10:30 російські військові атакували з дрона автомобіль у Херсоні.

Внаслідок скидання вибухівки 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги.

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Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що російські війська обстріляли Херсон, травми, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці.

фото - херсонська мва

О 14:19 в ОВА повідомили про ще одного постраждалого через нічний російський обстріл села Благовіщенське. До лікарні звернувся 70-річний чоловік, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ока.