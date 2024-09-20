На Херсонщині одна людина загинула, ще 5 дістали поранення через російські атаки
У Херсонській області за ранок 20 вересня загинула людина, ще 5 дістали поранення через російські атаки.
Джерело: Херсонська ОВА, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко
Дослівно: "Вночі під ударами окупантів опинилося село Благовіщенське Херсонської громади. Постраждав 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку".
Деталі: Згодом у Кіндійці через скидання вибухівки з російського дрона дістали вибухові травми і уламкові поранення ніг чоловіки, 62 та 64 роки.
Близько 10:30 російські військові атакували з дрона автомобіль у Херсоні.
Внаслідок скидання вибухівки 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги.
Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що російські війська обстріляли Херсон, травми, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік, який в момент обстрілу перебував на вулиці.
О 14:19 в ОВА повідомили про ще одного постраждалого через нічний російський обстріл села Благовіщенське. До лікарні звернувся 70-річний чоловік, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ока.