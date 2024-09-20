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На Херсонщине один человек погиб, еще 5 получили ранения из-за российских атак

Татьяна ОлейникПятница, 20 сентября 2024, 11:33
На Херсонщине один человек погиб, еще 5 получили ранения из-за российских атак
Фото - Getty Images

В Херсонской области за утро 20 сентября погиб человек, еще 5 получили ранения из-за российских атак.

Источник: Херсонская ОВА, начальник Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно: "Ночью под ударами оккупантов оказалось село Благовещенское Херсонской общины. Пострадал 35-летний мужчина, который находился во дворе дома".

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Детали: Впоследствии в Киндейке из-за сброса взрывчатки с российского дрона получили взрывные травмы и осколочные ранения ног мужчины, 62 и 64 года.

Около 10:30 российские военные атаковали с дрона автомобиль в Херсоне.

В результате сброса взрывчатки 60-летний мужчина получил взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, туловища, руки и ноги.

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Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что российские войска обстреляли Херсон, травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице.

 
фото - херсонская ГВА

В 14:19 в ОВА сообщили о еще одном пострадавшем из-за ночного российского обстрела села Благовещенское. В больницу обратился 70-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочное ранение глаза.

Херсонская областьвойнаобстрел
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