Міноборони допустило до постачання у військо всюдихід-амфібію "ТАХА"

Міністерство оборони України допустило до використання у підрозділах Збройних сил України всюдихід-амфібію "ТАХА", який розробили українські інженери.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: За даними відомства, машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу.

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Окрім того, "ТАХА" долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги, що дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

Дослівно: "Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді – до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби.

Цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися".