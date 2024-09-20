Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Минобороны допустило к поставке в войска вездеход-амфибию "ТАХА"

Татьяна ОлейникПятница, 20 сентября 2024, 12:11
Минобороны допустило к поставке в войска вездеход-амфибию ТАХА
Фото - Минобороны

Министерство обороны Украины допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины вездеход-амфибию "ТАХА", который разработали украинские инженеры.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: По данным ведомства, машина способна работать на любой местности: болотах, плавнях, глубоком снегу, и даже при выезде из воды на лед.

Реклама:

Кроме того, "ТАХА" преодолевает препятствия высотой более 1 метра, а давление на поверхность, которое создают его широкие шины, меньше давления человеческой ноги, что позволяет двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам.

Дословно: "Транспортное средство может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Скорость на суше достигает 40 км/ч, а на воде - до 6 км/ч. Вездеход имеет несколько топливных баков и способен работать на одной заправке более двух суток.

Этот транспорт уже используется на фронте для эвакуации, перевозки боеприпасов и продуктов питания в сложных условиях рельефа местности, где другие виды военной техники не могут справиться".

Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
Минобороны
Агентство Минобороны купило дронов на 160 миллионов: побило рекорд по дешевизне
Рахманин: Генштаб не рассчитывает на возвращение мужчин призывного возраста из-за границы
Сергей Рахманин: ТЦК не переросли советские военкоматы. В Одесской области и Закарпатье количество их нарушений – критическое
Последние новости
22:06
Россияне запустили "Шахеды" с севера
21:59
Премьер Польши: Во время ликвидации последствий наводнений ни один бобер не пострадал
21:35
Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира
21:34
Международный союз биатлонистов сохранит отстранение россиян и белорусов на сезон 2024/25
21:28
Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией, потому что "мир не черно-белый"
21:16
фотоТоп-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в миллион гривен
20:58
Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне
20:39
FT: В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах
20:25
Футбол"Карпаты" в домашнем поединке уступили "Полесью" в матче 8 тура УПЛ
20:20
У Зеленского говорят, что США восприняли План победы "с огромной заинтересованностью"
Все новости...
Реклама:
Реклама: