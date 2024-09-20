Війська РФ поранили 5 людей у Костянтинівці на Донеччині

Російська армія 20 вересня обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині, є поранені.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 20 вересня 2024 року збройні сили РФ обстріляли м. Костянтинівка. За попередніми даними, окупанти завдали удару по населеному пункту з артилерії.

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Внаслідок влучання засобів ураження дістали тілесні ушкодження п’ятеро місцевих жителів – чотири жінки віком від 60 до 88 років та 57-річний чоловік".

Деталі: У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Також у місті пошкоджені фасади багатоквартирних будинків, торговельні павільйони, газопровід, магазин, адмінбудівлю, гараж, а також лінію електромережі й газопровід.