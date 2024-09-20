Войска РФ ранили 5 человек в Константиновке в Донецкой области
Пятница, 20 сентября 2024, 14:01
Российская армия 20 сентября обстреляла город Константиновка в Донецкой области, есть раненые.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 20 сентября 2024 года вооруженные силы РФ обстреляли г. Константиновка. По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по населенному пункту из артиллерии.
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В результате попадания средств поражения получили телесные повреждения пятеро местных жителей – четыре женщины в возрасте от 60 до 88 лет и 57-летний мужчина".
Детали: У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Также в городе повреждены фасады многоквартирных домов, торговые павильоны, газопровод, магазин, админздание, гараж, а также линия электросети и газопровод.