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Войска РФ ранили 5 человек в Константиновке в Донецкой области

Татьяна ОлейникПятница, 20 сентября 2024, 14:01
Войска РФ ранили 5 человек в Константиновке в Донецкой области
Фото - Донецкая областная прокуратура

Российская армия 20 сентября обстреляла город Константиновка в Донецкой области, есть раненые.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 20 сентября 2024 года вооруженные силы РФ обстреляли г. Константиновка. По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по населенному пункту из артиллерии.

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В результате попадания средств поражения получили телесные повреждения пятеро местных жителей – четыре женщины в возрасте от 60 до 88 лет и 57-летний мужчина".

Детали: У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Также в городе повреждены фасады многоквартирных домов, торговые павильоны, газопровод, магазин, админздание, гараж, а также линия электросети и газопровод.

Донецкая областьвойна
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