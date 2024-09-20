Зеленський: "План перемоги" передбачає рішення, які треба прийняти до грудня

Президент України Володимир Зеленський розкрив нову деталь про "план перемоги", який планує презентувати президенту США наступного тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії у Києві

Деталі: Зеленський зазначив, що не хоче розкривати деталі раніше, ніж обговорить план з Джо Байденом.

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"У більшості своїй рішення щодо плану залежать саме від нього. Від інших союзників також, але є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже розраховую, що він підтримає цей план", – сказав президент України.

Зеленський зазначив, що реалізація цього задуму потребуватиме швидких рішень партнерів і розкрив, на який період розразований цей план.

"План розрахований на рішення, які мають статися починаючи з жовтня до грудня місяця… Тоді ми вважаємо, що план спрацює", – сказав він.

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Раніше Зеленський розкрив, що план складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Він також прокоментував, що планує робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде план "Б".

"Ми вже в плані "Б", ми у ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було плану "А", бо план "А" був – не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і превентивно накласти санкції на РФ, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тож ми вже у цьому плані", – сказав Зеленський.

Також Зеленський сказав, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни – таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.

Як повідомляли, президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у США, де зокрема планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.