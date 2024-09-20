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Зеленский: "План победы" предусматривает решения, которые надо принять до декабря

Мария Емец, Татьяна ОлейникПятница, 20 сентября 2024, 15:01
Зеленский: План победы предусматривает решения, которые надо принять до декабря
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новую деталь о "плане победы", который планирует представить президенту США на следующей неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии в Киеве

Детали: Зеленский отметил, что не хочет раскрывать детали раньше, чем обсудит план с Джо Байденом.

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"В большинстве своем решения по плану зависят именно от него. От других союзников также, но есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов. Очень рассчитываю, что он поддержит этот план", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что реализация этого замысла потребует быстрых решений партнеров и раскрыл, на какой период расписан этот план.

"План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря... Тогда мы считаем, что план сработает", – сказал он.

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Ранее Зеленский раскрыл, что план состоит из четырех пунктов об усилении обороноспособности Украины "плюс один, который нам нужен после войны".

Он также прокомментировал, что планирует делать, если президент Байден не поддержит такой план действий и "нужен будет план "Б".

"Мы уже в плане "Б", мы в нем живем и боремся. У нас никогда не было "плана А", потому что план "А" был – не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и превентивно наложить санкции на РФ, чтобы она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Поэтому мы уже в этом плане", – сказал Зеленский.

Также Зеленский сказал, что не знаком с содержанием стратегии администрации Байдена по российско-украинской войне – тайным документом, который в Белом доме подготовили на запрос Конгресса.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на следующей неделе совершит визит в США, где в частности планирует ознакомить со своим "планом победы" действующего президента Джо Байдена и кандидатов Камалу Харрис и Дональда Трампа.

ЗеленскийБайден
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