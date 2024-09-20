Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Гарріс нагадала про прихильність до України напередодні зустрічі із Зеленським

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 вересня 2024, 15:45
Гарріс нагадала про прихильність до України напередодні зустрічі із Зеленським
Камала Гарріс та Володимир Зеленський на зустрічі в межах Мюнхенської конференції у лютому 2024 року. Фото - ОП

Віцепрезидентка США Камала Гарріс нагадала про непохитну прихильність до українського народу перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на наступний тиждень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Гарріс в X (Twitter)

Деталі: Вона нагадала, що ця зустріч з Зеленським стане сьомою для неї.

Реклама:

"Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", – підкреслила Гарріс.

Як повідомляли, президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у США, де, зокрема, планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Крім того, на пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві Зеленський заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни – таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу. 

ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "План перемоги" передбачає рішення, які треба прийняти до грудня
Зеленський: На Курський напрямок вдалося відволікти 40 тисяч росіян
Зеленський наступного тижня відвідає США: заплановані зустрічі з Байденом, Гарріс та Трампом
Останні новини
21:59
Прем’єр Польщі: Під час ліквідації наслідків повеней жоден бобер не постраждав
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
20:05
Німеччина: Ультраправі не отримали посаду спікера в Тюрингії, де перемогли на виборах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: