Гарріс нагадала про прихильність до України напередодні зустрічі із Зеленським

Камала Гарріс та Володимир Зеленський на зустрічі в межах Мюнхенської конференції у лютому 2024 року. Фото - ОП

Віцепрезидентка США Камала Гарріс нагадала про непохитну прихильність до українського народу перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на наступний тиждень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Гарріс в X (Twitter)

Деталі: Вона нагадала, що ця зустріч з Зеленським стане сьомою для неї.

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"Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", – підкреслила Гарріс.

Як повідомляли, президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у США, де, зокрема, планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Крім того, на пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві Зеленський заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни – таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.