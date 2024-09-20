Харрис напомнила о приверженности к Украине накануне встречи с Зеленским

Камала Харрис и Владимир Зеленский на встрече в рамках Мюнхенской конференции в феврале 2024 года. Фото - ОП

Вице-президент США Камала Харрис напомнила о непоколебимой приверженности к украинскому народу перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запланирована на следующую неделю.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Харрис в X (Twitter)

Детали: Она напомнила, что эта встреча с Зеленским станет седьмой для нее.

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"Мы с президентом Байденом четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", – подчеркнула Харрис.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на следующей неделе совершит визит в США, где, в частности, планирует ознакомить со своим "планом победы" действующего президента Джо Байдена и кандидатов Камалу Харрис и Дональда Трампа.

Кроме того, на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве Зеленский заявил, что не знаком с содержанием стратегии администрации Байдена по российско-украинской войне - тайным документом, который в Белом доме подготовили по запросу Конгресса.