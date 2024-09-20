Россия ударила "Искандерами" по Одессе: ранены люди, повреждено судно Антигуа
Пятница, 20 сентября 2024, 15:53
Российские войска 20 сентября нанесли ракетный удар по Одессе. Четыре человека ранены, повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.
Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер
Прямая речь: "Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа.
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Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь".