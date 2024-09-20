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Россия ударила "Искандерами" по Одессе: ранены люди, повреждено судно Антигуа

Татьяна ОлейникПятница, 20 сентября 2024, 15:53
Россия ударила Искандерами по Одессе: ранены люди, повреждено судно Антигуа
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска 20 сентября нанесли ракетный удар по Одессе. Четыре человека ранены, повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

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Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь".

ОдессапортыкораблиЧерное море
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