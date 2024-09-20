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У Раді пояснили, чи є перспективи знизити мобілізаційний вік до 50 років

Софія Середа, Євген КізіловП'ятниця, 20 вересня 2024, 16:03
У Раді пояснили, чи є перспективи знизити мобілізаційний вік до 50 років
фото: Getty Images

Нардеп і член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін повідомив, що наразі Генеральний штаб ЗСУ не збирається знижувати мобілізаційний вік з 60 до 50 років.

Джерело: народний депутат з фракції "Голос" Сергій Рахманін, який є членом комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки, в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: За словами депутата, зменшення віку є складним питанням. Якщо подивитися на демографічну ситуацію в Україні, то можна побачити, що людей середнього і старшого віку у нас в рази більше, ніж молоді. Тому, якщо викреслити цих людей з мобілізаційного ресурсу, то тилові й допоміжні частини просто будуть недоукомплектовані.

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Пряма мова: "Генеральний штаб вважає, що поки що, на жаль, так питання не стоїть. Хоча й окремі офіційні представники Міністерства оборони, і окремі представники Генерального штабу висловлювалися за те, щоб знизити цю планку до 55 років чи навіть до 50. Але поки що вони не готові говорити про те в осяжній перспективі".

Що передувало:

  • На початку вересня набрала необхідну кількість голосів петиція на сайті президента про зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років. Тепер вона очікує на розгляд Володимира Зеленського.
  • Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має бути від 20 до 50 років, щоб бійці мали змогу ефективно виконувати завдання. "Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові та могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20–50 років", – наголосив Костенко.

Читайте повністю в інтерв'ю УП: Сергій Рахманін: ТЦК не переросли радянські військкомати. На Одещині й Закарпатті кількість їхніх порушень – критична

мобілізаціяВерховна Радавійна
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