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Мобілізаційний вік має бути від 20 до 50 років – нардеп-полковник СБУ

Ірина Балачук, Севгіль МусаєваВівторок, 13 серпня 2024, 11:09
Мобілізаційний вік має бути від 20 до 50 років – нардеп-полковник СБУ
Роман Костенко. Фото УП

Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має бути від 20 до 50 років, щоб бійці мали змогу ефективно виконувати завдання.

Джерело: Костенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова нардепа: "Чи я депутат, чи військовий, у мене на першому місці – національні інтереси.

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У нас справді є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова. Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50".

Деталі: На його думку, усі, хто старші "можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи".

"Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20–50 років", – наголосив Костенко.

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Він додав, що прийнятий закон про мобілізацію дозволив збільшити кількість особового складу в збройних силах, хоча і має певні недоліки – такі як перевага кількості над якістю.

"Є, звичайно, десь перегини на місцях тих самих ТЦК. По-перше, потрібно звертати увагу на якість особового складу. Часто в нас буває таке, що ТЦК женуться за цифрами: тобі сказали 10 має бути в день, ти пішов, наловив і відправив їх у навчальний центр. А в результаті – той наркоман, той хворий, в того якісь інші проблеми. Ці люди приходять у навчальний центр, а потім приїжджають люди з військових частин і просто їх не беруть", – заявив Костенко.

Він підкреслив, що потім ці мобілізовані "сидять у цих навчальних центрах, отримують заробітну плату, а звільнити їх не можна", і таким чином виходить, що "у нас наче армія збільшується, а якості особового складу немає".

"Як би ми не говорили, але в нас зараз мільйонна армія у великій країні й цього недостатньо, бо ми воюємо одним мільйоном особового складу проти такої великої країни, як Російська Федерація. Армія має бути більша", – підсумував нардеп.

Передісторія:

мобілізаціяВерховна Рада
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