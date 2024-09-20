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Генштаб: Росіяни 123 рази атакували позиції ЗСУ – найбільше боїв на Курахівському напрямку

"Українська правда"П'ятниця, 20 вересня 2024, 17:23
Генштаб: Росіяни 123 рази атакували позиції ЗСУ – найбільше боїв на Курахівському напрямку
Ілюстративне зображення. Фото: Генштаб

З початку доби кількість бойових зіткнень сягнула 123 – третина боїв зафіксована на Курахівському напрямку поблизу Цукуриного, Желаного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катреринівки та Костянтинівки.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Дослівно: "Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України. Сили оборони продовжують боротися з загарбниками, завдаючи їм суттєвих втрат."

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Деталі: За інформацією Генштабу, від початку доби на більшості напрямків тривають бої. 

На Курахівському напрямку противник здійснив 40 атак. На даний час 10 штурмів тривають.

Ворог сім разів штурмував позиції українських військ на Куп’янському напрямку поблизу Степової, Новоселівки, Синьківки та Лозової. П’ять бойових зіткнень все ще тривають.

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З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки. 

Російські терористи продовжують штурмувати українські позиції на Харківському, Времівському, Лиманському, Торецькому напрямках.

На Оріхівському напрямку росіяни вдарили некерованими авіаційними ракетами населений пункт П’ятихатки. 

Триває операція Сил оборони України в Курській області. З початку доби авіація ворога завдала 21 авіаудар, скинувши при цьому 27 керованих авіабомб по території РФ.

війнаЗбройні силибойові діїГенштаб
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