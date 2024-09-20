Генштаб: Россияне 123 раза атаковали позиции ВСУ – больше всего боев на Кураховском направлении

С начала суток количество боевых столкновений достигло 123 – треть боев зафиксирована на Кураховском направлении вблизи Цукурино, Желаного Первого, Георгиевки, Дальнего, Александровки, Катрериновки и Константиновки.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ

Дословно: "Противник не прекращает попытки продвигаться в глубину территории Украины. Силы обороны продолжают бороться с захватчиками, нанося им существенные потери."

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Детали: По информации Генштаба, с начала суток на большинстве направлений продолжаются бои.

На Кураховском направлении противник совершил 40 атак. В настоящее время 10 штурмов продолжаются.

Враг семь раз штурмовал позиции украинских войск на Купянском направлении вблизи Степной, Новоселовки, Синьковки и Лозовой. Пять боевых столкновений все еще продолжаются.

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С начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки.

Российские террористы продолжают штурмовать украинские позиции на Харьковском, Времовском, Лиманском, Торецком направлениях.

На Ореховском направлении россияне ударили неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Пятихатки.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. С начала суток авиация врага нанесла 21 авиаудар, сбросив при этом 27 управляемых авиабомб по территории РФ.