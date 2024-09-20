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Росіяни скинули КАБи на Харків: троє людей постраждали

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 вересня 2024, 17:28
Росіяни скинули КАБи на Харків: троє людей постраждали
Харків, ілюстративне фото: Діана Руда

Російські окупанти завдали двох ударів керованими авіаційними бомбами по Харкову, в результаті чого є троє потерпілих, після атак окупантів на область є двоє загиблих і поранені.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах

Деталі: За попередніми даними, є троє постраждалих в Основ'янському районі міста.

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Крім цього, як розповів Синєгубов, ворог продовжує щоденний терор мирного населення Харківщини.

Близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади.

У результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення - ще один чоловік. Пошкоджено домоволодіння та легковий автомобіль.

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Після 15:00 окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.

Станом на 17 годину було відомо про двох цивільних загиблих - 43-річний чоловік та 53-річна жінка, щонайменше дві жінки отримали поранення.

Деталі зʼясовуються, на місці працюють екстрені служби, додав очільник області.

Харківвійна
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