Россияне сбросили КАБы на Харьков: три человека пострадали
Российские оккупанты нанесли два удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову, в результате чего есть трое пострадавших, после атак оккупантов на область есть двое погибших и раненые.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях
Детали: По предварительным данным, есть трое пострадавших в Основянском районе города.
Кроме этого, как рассказал Синегубов, враг продолжает ежедневный террор мирного населения Харьковщины.
Около 14:00 оккупанты совершили минометный обстрел села Ивашки Золочевской общины.
В результате семи ударов ранения средней тяжести получили мужчина и женщина, легкое ранение - еще один человек. Повреждены домовладения и легковой автомобиль.
После 15:00 оккупанты нанесли удары по Ковшаровке Купянского района.
По состоянию на 17 часов было известно о двух гражданских погибших - 43-летний мужчина и 53-летняя женщина, по меньшей мере две женщины получили ранения.
Детали выясняются, на месте работают экстренные службы, добавил глава области.