Россияне сбросили КАБы на Харьков: три человека пострадали

Российские оккупанты нанесли два удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову, в результате чего есть трое пострадавших, после атак оккупантов на область есть двое погибших и раненые.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях

Детали: По предварительным данным, есть трое пострадавших в Основянском районе города.

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Кроме этого, как рассказал Синегубов, враг продолжает ежедневный террор мирного населения Харьковщины.

Около 14:00 оккупанты совершили минометный обстрел села Ивашки Золочевской общины.

В результате семи ударов ранения средней тяжести получили мужчина и женщина, легкое ранение - еще один человек. Повреждены домовладения и легковой автомобиль.

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После 15:00 оккупанты нанесли удары по Ковшаровке Купянского района.

По состоянию на 17 часов было известно о двух гражданских погибших - 43-летний мужчина и 53-летняя женщина, по меньшей мере две женщины получили ранения.

Детали выясняются, на месте работают экстренные службы, добавил глава области.