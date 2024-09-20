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Зеленський провів "важливу Ставку": перше питання – захист енергетики цієї зими

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 вересня 2024, 18:13
Зеленський провів важливу Ставку: перше питання – захист енергетики цієї зими
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів 20 вересня засідання Ставки верховного головномандувача, на якій розглядали ключові питання порядку денного країни.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України".

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Деталі: За словами Зеленського, найперше, що розглядалось, – захист енергетики цієї зими. На засіданні доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Сторони розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які Україна очікує найближчим часом.

Друге питання – власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. Були доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Президент каже, що йшлося про рішення, "які дадуть українській промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал": довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій.

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Зеленськийставкавійна
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