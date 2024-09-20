Зеленский провел "важную Ставку": первый вопрос – защита энергетики этой зимой

Президент Владимир Зеленский провел 20 сентября заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривали ключевые вопросы повестки дня страны.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Важная Ставка. Вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины".

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Детали: По словам Зеленского, первое, что рассматривалось, - защита энергетики этой зимой. На заседании докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко. Стороны рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в частности с учетом систем Patriot, которые Украина ожидает в ближайшее время.

Второй вопрос - собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ. Были доклады вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Рустема Умерова, министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Президент говорит, что речь шла о решениях, "которые позволят украинской промышленности максимально реализовать свой потенциал": долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций.

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О ситуации на фронте докладывал главком Александр Сырский и представители разведок - Кирилл Буданов и Олег Иващенко.