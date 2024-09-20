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Румунія купуватиме більше боєприпасів на тлі війни в Україні

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 20 вересня 2024, 18:18
Румунія купуватиме більше боєприпасів на тлі війни в Україні
фото: Getty Images

Румунія планує збільшити закупівлю боєприпасів з огляду на війну, яку Росія розв'язала проти України.

Джерело: рішення Вищої ради національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клауса Йоганніса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Рада підкреслила, що агресивна позиція Росії призвела до змін у регіональній безпеці, які вимагають переоцінки, зміни пріоритетів і реконфігурації програм військових закупівель.

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Згідно із заявою CSAT за підсумками засідання, ці зміни спрямовані на зміцнення оборонних можливостей Румунії для протидії новим загрозам, в тому числі "збільшення обсягів закупівель боєприпасів і поступове нарощування стратегічних резервів".

Члени Ради також обговорили План розвитку румунської армії на 2025-2034 роки.

Рада підкреслила необхідність для Румунії розвивати свій внутрішній промисловий потенціал з виробництва сучасної військової техніки як для збройних сил мирного часу, так і для підтримання в робочому стані наявної техніки, захисту критично важливих інтересів безпеки і забезпечення безпеки ланцюга поставок. Вона також підкреслила необхідність "виробництва і розробки нового обладнання для посилення військового потенціалу під час криз або у воєнний час".

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На засіданні також розглядалися останні події російської агресії, зокрема нещодавні ескалації, які є кричущими порушеннями міжнародного права.

"Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі, що має значні наслідки як для Європи, так і для євроатлантичного регіону. Були обговорені додаткові заходи стримування і контрзаходи для реалізації на національному рівні і за підтримки союзників по НАТО", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що країни "Бухарестської дев'ятки" "глибоко стурбовані" неодноразовими проникненнями російських безпілотників і ракет в повітряний простір НАТО, додавши, що в таких ситуаціях необхідна "рішуча" відповідь.

Раніше у вересні у Латвії зафіксували падіння російського військового безпілотника на території країни.

За попередніми даними, дрон залетів із території Білорусі та був оснащений вибухівкою.

Після цього, а також чергового падіння російських дронів у Румунії в НАТО знову почали дискусію про те, як потрібно реагувати на подібні інциденти у своєму повітряному просторі.

РумуніязброявійнаУкраїна
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