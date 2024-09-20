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Румыния будет покупать больше боеприпасов на фоне войны в Украине

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 20 сентября 2024, 18:18
Румыния будет покупать больше боеприпасов на фоне войны в Украине
фото: Getty Images

Румыния планирует увеличить закупку боеприпасов, учитывая войну, которую Россия развязала против Украины.

Источник: решение Высшего совета национальной обороны (CSAT) под председательством президента Клауса Йоханниса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Совет подчеркнул, что агрессивная позиция России привела к изменениям в региональной безопасности, которые требуют переоценки, изменения приоритетов и реконфигурации программ военных закупок.

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Согласно заявлению CSAT по итогам заседания, эти изменения направлены на укрепление оборонных возможностей Румынии для противодействия новым угрозам, в том числе "увеличение объемов закупок боеприпасов и постепенное наращивание стратегических резервов".

Члены Совета также обсудили План развития румынской армии на 2025-2034 годы.

Совет подчеркнул необходимость для Румынии развивать свой внутренний промышленный потенциал по производству современной военной техники как для вооруженных сил мирного времени, так и для поддержания в рабочем состоянии имеющейся техники, защиты критически важных интересов безопасности и обеспечения безопасности цепи поставок. Она также подчеркнула необходимость "производства и разработки нового оборудования для усиления военного потенциала во время кризисов или в военное время".

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На заседании также рассматривались последние события российской агрессии, в частности недавние эскалации, которые являются вопиющими нарушениями международного права.

"Было оценено их влияние на региональную безопасность в Черном море, что имеет значительные последствия как для Европы, так и для евроатлантического региона. Были обсуждены дополнительные меры сдерживания и контрмеры для реализации на национальном уровне и при поддержке союзников по НАТО", – говорится в заявлении.

Напомним, министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что страны "Бухарестской девятки" "глубоко обеспокоены" неоднократными проникновениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, добавив, что в таких ситуациях необходим "решительный" ответ.

Ранее в сентябре в Латвии зафиксировали падение российского военного беспилотника на территории страны.

По предварительным данным, дрон залетел с территории Беларуси и был оснащен взрывчаткой.

После этого, а также очередного падения российских дронов в Румынии в НАТО снова начали дискуссию о том, как нужно реагировать на подобные инциденты в своем воздушном пространстве.

РумынияоружиевойнаУкраина
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