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Глава МЗС Угорщини поскаржився російському міністру на "вороже середовище"

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 20 вересня 2024, 18:31
Глава МЗС Угорщини поскаржився російському міністру на вороже середовище
Петер Сійярто. фото: Getty Images

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів засідання Комітету угорсько-російського економічного співробітництва у Будапешті. На заході був присутній міністр охорони здоров’я РФ Михаїл Мурашко.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Засідання Комітету угорсько-російського економічного співробітництва відбулося на Пушкаш Арені, футбольному стадіоні в Будапешті, попри те, що в угорській столиці нині борються з наслідками повені.

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фото з facebook-сторінки міністра закордонних справ угорщини

Після засідання глава МЗС Угорщини повідомив, що розвиток економічного співробітництва між Угорщиною та Росією у сферах, яких не стосуються санкції, розглядається як стратегічний інтерес Будапешта.

Сійярто сказав, що подякував Мурашку "за те, що, незважаючи на вороже міжнародне середовище і постійні нападки, російське енергетичне співробітництво міцно стоїть на ногах".

Також сторони анонсували домовленості в енергетичній співпраці, співпраці в галузі онкології та радіотерапії, а також співпрацю у сфері вищої освіти, завдяки чому у 2025 році "відбудеться перша угорсько-російська конференція ректорів".

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Угорщина та Петер Сійярто зокрема продовжили підтримувати відкриті контакти з Росією після її повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року.

Угорські посадовці, зокрема прем’єр Віктор Орбан, літали в Москву та зустрічались із Владіміром Путіним, а також відкрито виступають за подальшу торгівлю з Росією.

У липні опитування показало, що населення Угорщини вважає, нібито Україна становить для нього більшу загрозу, ніж Росія.

УгорщинаРосіяЄС
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