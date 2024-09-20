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Глава МИД Венгрии пожаловался российскому министру на "враждебную среду"

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 20 сентября 2024, 18:31
Глава МИД Венгрии пожаловался российскому министру на враждебную среду
Петер Сийярто. фото: Getty Images

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел заседание Комитета венгерско-российского экономического сотрудничества в Будапеште. На мероприятии присутствовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Заседание Комитета венгерско-российского экономического сотрудничества состоялось на Пушкаш Арене, футбольном стадионе в Будапеште, несмотря на то, что в венгерской столице сейчас борются с последствиями наводнения.

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фото с facebook-страницы министра иностранных дел Венгрии

После заседания глава МИД Венгрии сообщил, что развитие экономического сотрудничества между Венгрией и Россией в сферах, которых не касаются санкции, рассматривается как стратегический интерес Будапешта.

Сийярто сказал, что поблагодарил Мурашко "за то, что, несмотря на враждебное международное окружение и постоянные нападки, российское энергетическое сотрудничество крепко стоит на ногах".

Также стороны анонсировали договоренности в энергетическом сотрудничестве, сотрудничестве в области онкологии и радиотерапии, а также сотрудничество в сфере высшего образования, благодаря чему в 2025 году "состоится первая венгерско-российская конференция ректоров".

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Венгрия и Петер Сийярто в частности продолжили поддерживать открытые контакты с Россией после ее полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года.

Венгерские чиновники, в частности премьер Виктор Орбан, летали в Москву и встречались с Владимиром Путиным, а также открыто выступают за дальнейшую торговлю с Россией.

В июле опрос показал, что население Венгрии считает, что Украина представляет для него большую угрозу, чем Россия.

ВенгрияРосcияЕС
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